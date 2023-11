Dach über dem Eislaufplatz in Schwaz fertig gestellt

Schwaz – Das Wetter wird die Eisläufer in Schwaz heuer nicht an ihrem Vergnügen hindern, denn sie haben jetzt ein Dach über dem Kopf – und damit ist nun das Eislaufen den ganzen Winter möglich. Eröffnet wird die Eislaufsaison am kommenden Samstag, den 25. November, mit einem Tag der offenen Tür. Von 10 bis 20 Uhr können die Kufenflitzer kostenlos ihre Runden drehen. Ab 17 Uhr steht die Kindereisdisco auf dem Programm. Ab Sonntag ist der Eislaufplatz der Stadt Schwaz dann regulär geöffnet: Montag bis Samstag von 13.30 Uhr bis 17 Uhr, sonntags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Jeden Freitag und Samstag findet außerdem der Abendlauf mit Musik von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt. Weitere Informationen sind im Netz unter www.schwaz.at zu finden. (TT)