Kletterpionier Darshano erzählt beim Zirler Bergfilmfestival

Zirl – Als Darshano L. Rieser jung war, herrschten am Berg noch andere Sitten: In Knickerbocker-Hosen und mit schweren Rucksäcken stiegen die Alpinisten damals auf die Gipfel. „In den 60er-Jahren befand sich der Alpinismus in einer Sackgasse. Wir Jungen haben da frischen Wind hineingebracht, sind ohne viel Gepäck in Rekordzeiten neue Routen geklettert“, erinnert sich der 67-Jährige.