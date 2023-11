Sommer-Gäste kamen öfter und blieben kürzer in Tirol

Innsbruck – Tirol war im Sommer bei Urlaubern etwas beliebter als im Jahr davor. 6,3 Millionen Gästeankünfte wurden im Zeitraum von Mai bis Oktober 2023 gezählt. Das ist ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Tirol Werbung am Dienstag bekannt gab.

Ein kleines Plus von 1,5 Prozent wurde im Sommer auch bei den Übernachtungen verbucht: In Summe wurde in den Tiroler Gästebetten 22,8 Millionen Mal genächtigt. Dieses Nächtigungsergebnis sei das beste seit 30 Jahren, hieß es.