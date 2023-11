72-jährige Frau in Innsbruck abgängig: Angehörige befürchten Unglück

Innsbruck – In Innsbruck ist seit Dienstagabend eine 72-jährige Frau abgängig. Nachdem mögliche Aufenthaltsorte erfolglos nach der Einheimischen abgesucht wurden, wird ein Unglück befürchtet. Angehörige wandten sich am Mittwoch über die Polizei an die Öffentlichkeit.