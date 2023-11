EU-Parlament stimmt mehrheitlich für Reduktion von Verpackungsmüll

Bei einer Sitzung des EU-Parlaments in Straßburg stand der Verpackungsmüll im Fokus. Ganz leichte Plastiksackerln sollen künftig verboten werden.

Straßburg – Das EU-Parlament hat am Mittwoch in Straßburg mit großer Mehrheit für eine Reduktion von Verpackungsmüll gestimmt. Ganz leichte Plastiksackerl sollen zur Gänze verboten werden, außer wenn sie zu hygienischen Zwecken dienen oder verhindern, dass Lebensmittel schlecht werden. Auch die besonders schwer abbaubaren PFAS-Chemikalien sollen verboten werden.

Mit der heutigen Abstimmung hat das Europaparlament seine Position festgelegt, mit der es in die Verhandlungen mit dem Rat der EU - also den EU-Mitgliedstaaten - gehen kann. Im Rat muss allerdings davor erst noch eine eigene Position der EU-Länder gefunden werden.

Der ÖVP-Abgeordnete Alexander Bernhuber begrüßte im Vorfeld der Abstimmung zwar das Ziel, Abfall zu vermeiden, wie er in einem Pressegespräch am Dienstag sagte. Kritisch sieht er aber ein Verbot von kleinen Verpackungen. Am Beispiel von kleinen Salz-Packungen befürchtet der Politiker Hygieneprobleme.