Sonderpräsidiale zu Causa Sobotka nach Sitzung von Nationalrat anberaumt

Wien – Die jüngst bekannt gewordenen Vorwürfe gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) werden am Mittwochabend in einer von den Oppositionsfraktionen geforderten Sonderpräsidiale besprochen. Sobotka lud zu einer entsprechenden Sitzung – direkt im Anschluss an die Nationalratssitzung vom Mittwoch. Beginn der Sitzung dürfte nach derzeitigem Stand gegen 19.30 Uhr sein.

Bei den Vorwürfen geht es darum, dass der vor kurzem aus dem Leben geschiedene Ex-Sektionschef Christian Pilnacek in privater Runde in einem Lokal darüber sprach, dass Sobotka ihm vorgeworfen habe, Ermittlungen nie abgedreht zu haben. Das Gespräch vom vergangenen Sommer wurde heimlich aufgenommen und in den vergangenen Tagen mehreren Medien zur Verfügung gestellt. Der Sprecher des Präsidenten hatte schon am Dienstag die Darstellung Pilnaceks zurückgewiesen.