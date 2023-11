Zwei Tote bei Explosion eines Autos an US-kanadischer Grenze

Washington – Bei der Explosion eines Autos an einer Grenzbrücke zwischen den USA und Kanada sind einem unbestätigten Medienbericht zufolge zwei Menschen getötet worden. Die US-Bundespolizei FBI stufe den Vorfall als versuchten „Terror-Anschlag“ ein, berichtete Fox News am Mittwoch unter Berufung auf nicht näher benannte Insider. Ein Grenzbeamter sei verletzt worden.

In einer Erklärung des FBI war zuvor die Explosion eines Fahrzeugs am Rainbow Bridge Grenzübergang in der Nähe der Niagarafälle bekanntgegeben worden. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor. (APA, Reuters)