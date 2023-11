Ski-Doo fing in Osttirol Feuer, Mitarbeiter verhinderten Ausbreitung

Aus bisher unbekannter Ursache geriet in Debant ein Schneemobil in Brand. Verletzt wurde dabei niemand – dank des schnellen Eingreifens der Mitarbeiter.

Debant – Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr geriet ein in einer Lagerhalle eines Unternehmens in Debant abgestelltes Schneemobil – ein Elektro-Ski-Doo – aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Mitarbeiter der Firma handelten sofort und brachten das Fahrzeug mithilfe eines Gabelstaplers ins Freie. Sie stellten ihn in sicherer Entfernung zum Gebäude auf einem Parkplatz nahe der Geschäftsräumlichkeiten ab und verhinderten damit, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.