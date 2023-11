Sieg für Hypo-Volleyballer, Fernsehbildschirm blieb schwarz

Bevor der erste Volleyball auf der USI über das Netz flog, gab es für die Hypo-Familie jedoch einen Rückschlag zu verkraften: Der CEV-Heimauftritt war nur was für die Fans vor Ort – der ORF sparte sich die Übertragung im TV und Stream. Am Dienstagabend war Pressechef Christian Sigl informiert worden, dass das CEV-Spiel auch nicht im Stream (ORF TVthek) zu sehen sein würde. Bereits Tage zuvor war man in Kenntnis gesetzt worden, dass keine Fernseh-Bilder im Spartensender (ORF Sport+) zu sehen sein würden.

Die Innsbrucker hatten sich in der Champions-League-Vorrunde in der USI-Halle beim ersten Mini-Turnier für die zweite Runde qualifiziert – in Belgrad scheiterte man dann nur ganz knapp am Aufstieg in den Champions-League-Pool. Der CEV-Cup stellt nun das internationale Trostpflaster dar. Bereits am kommenden Mittwoch wird man in Istanbul das Rückspiel gegen den türkischen Vertreter bestreiten. Und im Falle des Erfolgs, sprich des Aufstiegs, werde „ich mich mit dem ORF-Sportchef in Verbindung setzen“, ließ Kronthaler ausrichten. Schließlich würde man ja Österreich international vertreten.