Nach ÖFB-Sieg gegen Deutschland: Auch der schöne Moment verlangt den richtigen Ton

Dass das österreichische Fußball-Nationalteam bei allem Flow nach einer starken EM-Quali auch den kriselnden großen Nachbarn aus Deutschland derart dominiert, war in dieser Form nicht zu erwarten. Der Trainer und die Spieler wahrten bei allen Begeisterungsstürmen im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion aber auch nach dem Schlusspfiff die Contenance – im Wissen, wie weit der Weg bis zu einer erfolgreichen EM-Endrunde 2024 noch ist. Die Form lässt sich bekanntlich ja nicht in einem Reagenzglas konservieren. Und die Quote auf einen österreichischen EM-Triumph wird auch dieser Tage immer noch mit über 50 bemessen.

In einem Anflug von grenzenlosem Patriotismus schoss der langjährige ORF-Reporter Thomas König indes ein schlechtes Stück weit übers Ziel hinaus, als er die wankenden Deutschen bei einem weiteren rot-weiß-roten Angriff quasi reif zum „Notschlachten“ sah. Wer bei einem sportlichen Wettkampf einen „blutigen“ Begriff aus der Veterinärmedizin bemüht, hat sich an der (hoch)roten Emotionslinie verbal für einen unbedachten Augenblick aufs Glatteis begeben. Die Rekordquote (bis zu 1,227 Millionen Zuschauer) bei der Übertragung eines Freundschaftsspiels wäre dem ORF vermutlich auch sonst nicht abhandengekommen. Mit dem schmalen Grat zwischen überschwänglicher Euphorie – auch vor dem TV-Mikro – und grenzenloser Ernüchterung wurde unsere Fußballnation, wie etwa nach der makellosen Qualifikation 2016 (28 Punkte aus zehn Partien) und einer darauffolgend ganz schwachen EURO, in der Vergangenheit ja schon öfters konfrontiert.

Zurück in die Gegenwart. Wir sind momentan nach sieben Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage im Kalenderjahr 2023 wirklich bei den Guten. Das liegt an einer stabilen Grundordnung, (lauf-)starken Führungsspielern (Alaba, Sabitzer. Laimer ...), einer kollektiv leidenschaftlichen Mentalität und einem unerschütterlichen Glauben, den Leader Ralf Rangnick nährt. Mit der schönen Momentaufnahme und der tollen Entwicklung lässt sich das Pathos Richtung EURO am besten nähren.