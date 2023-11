Israel: 35 Geschosse aus dem Libanon nach Israel abgefeuert

Rund 35 Geschosse sind nach israelischen Angaben am Mittwoch aus dem Libanon in das südliche Nachbarland abgefeuert worden. Das Raketenabwehrsystem habe mehrere Geschosse abgefangen, teilte die Armee am Donnerstag mit. Die israelische Luftwaffe hatte zuvor Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Bei Gefechten an der israelisch-libanesischen Grenze soll auch der Sohn eines Abgeordneten sein, erklärte die Miliz am Donnerstag.