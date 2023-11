63-Jähriger wich Auto auf falscher Spur aus und krachte gegen Zaun

Telfs – Ein Ausweichmanöver führte am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf der Mieminger Straße von Affenhausen. Ein 63-Jähriger fuhr mit seiner Frau im Auto in Richtung Telfs. In einer unübersichtlichen Kurve kam ihnen plötzlich ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrer nach rechts aus und kam dabei von der Straße ab. Der Wagen krachte gegen einen Holzzaun. Mehrere Zaunlatten durchschlugen die Windschutzscheibe. Der 63-Jährige und seine Frau blieben unverletzt.