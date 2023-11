Imst trennt sich von Managerin des Stadtmarketings

Imst – Das Imster Stadtmarketing war insbesondere bei der Gemeinderatswahl eines der Wahlkampfthemen. Vor einem Jahr hörte Tatjana Stimmler auf, die – verlängerte – Ausschreibung des Postens brachte Madeline Sauser (zuvor im TVB-Marketing in Ischgl tätig) als Nachfolgerin hervor. Im Mai trat sie die Stelle an. Am Dienstag meldete das Presseamt der Stadt Imst: „Der Vertrag mit Madeline Sauser wurde mit Ende November einvernehmlich aufgelöst. Die Geschäftsführerin der Stadtmarketing & Stadtentwicklung Imst GmbH wird aber noch bis Ende Februar 2024 weiterarbeiten.“