Tochter angeblich in Unfall verwickelt: 89-Jährige verlor mehr als 10.000 Euro

Innsbruck – Erneut waren Telefonbetrüger in Tirol mit einer besonders dreisten Masche erfolgreich. Opfer war diesmal eine 89-jährige Frau, berichtet die Polizei. Die Seniorin erhielt demnach am Mittwoch einen Anruf. Ein Unbekannter erklärte der Frau, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen sei und nur durch eine Kaution vor einer Haftstrafe bewahrt werden könne. Ein Kurier würde das Geld an der Wohnadresse der Frau abholen, hieß es.