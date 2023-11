Zigarette löste Brand in Landesklinikum Gmünd: 18 Personen in Sicherheit gebracht

Gmünd – Wegen eines Brandes ist das Landesklinikum Gmünd am Donnerstag teilweise evakuiert worden. 19 Personen wurden in einem anderen Bereich des Objekts in Sicherheit gebracht. 60 Mitglieder von neun Wehren löschten die Flammen rasch, Verletzte gab es nicht. „In einem Zweibett-Patientenzimmer wurde trotz Verbots geraucht, wodurch eine Matratze Feuer fing", hieß es seitens der Landesgesundheitsagentur (LGA) zur Ursache. Ermittlungen der Polizei waren im Gange.

„Wir haben in den letzten Monaten immer wieder das strikte Rauchverbot in unseren Häusern hervorgehoben. Sowohl unsere Patientinnen und Patienten als auch Besucherinnen und Besucher werden mehrfach durch Beschilderung darauf hingewiesen, dass in unseren Institutionen striktes Rauchverbot herrscht", sagte Michael Weilguni, stellvertretender kaufmännischer Standortleiter des Landesklinikums Gmünd. Auch Andreas Reifschneider, Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, wies per Aussendung auf das Rauchverbot hin. „Wozu eine Missachtung führt, haben wir heute – einmal mehr – sehen müssen."