Megaprojekt in der Reichenau: 260 Einheiten für junges und studentisches Wohnen

Bis Herbst 2028 entsteht am „Sandwirt“-Areal in der Reichenau junges und studentisches Wohnen für rund 500 Menschen. Kostenpunkt: knapp 60 Millionen Euro. Die Stadt, die Innsbrucker Immobiliengesellschaft und das siegreiche Architekturbüro stellten am Donnerstag erstmals die Details vor.