UNIQA – mehr als eine Versicherung für Unternehmen

Das eigene Unternehmen gegen klassische Gefahren zu versichern, ist für Betriebsinhaber:innen in der Regel selbstverständlich. Wer aber liefert Antworten zu Themen darüber hinaus, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Mitarbeitervorsorge? UNIQA holt Unternehmenskund:innen vor den Vorhang und veranschaulicht, wie Partnerschaft auf Augenhöhe in der Region gelebt wird und wie gemeinsam Vorsprung leben geht.

Unternehmen verfügen meist über klassische Versicherungsprodukte zur Absicherung von Risiken wie Haftpflicht-, Betriebsunterbrechungs- oder Sachversicherungen. UNIQA als die Partnerin für Unternehmen bietet weit mehr und berät Firmenkund:innen aktiv und ganzheitlich in Bezug auf das Management und die Reduzierung von Risiken. Ergänzend stehen Programme für die Mitarbeiterzufriedenheit wie etwas Gesundheitsvorsorge und weitere Employee Benefits zur Verfügung. Affinity Lösungen werten die Produkte von B2B-Kund:innen auf und können zusätzliches Wachstum generieren. So wirkt UNIQA tatkräftig am Geschäftserfolg von Unternehmen mit.