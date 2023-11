Lawinenabgang in Pfunds: Zwei Verschüttete geborgen

Zwei Männer im Alter von 47 und 41 Jahren wurden Donnerstagnachmittag in Pfunds im Tiroler Oberland von Schneemassen erfasst, einer unter ihnen begraben. Der Jüngere wurde mittlerweile in kritischem Zustand in die Universitätsklinik Innsbruck überstellt.

Pfunds – Unterhalb des Glockturms in Pfunds kam es am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Alpinunfall, bei der zwei polnische Tourengeher im Alter von 47 und 41 von einer Lawine erfasst und darunter begraben wurden. Ereignet hat sich der Vorfall kurz vor 15 Uhr. Bergretter und mehrere Hubschrauber rückten zum Einsatz aus.

Die beiden Männer waren im Zuge einer Skitour auf dem Weg auf den 3355 Meter hohen Glockturm. Nachdem die Alpinisten gegen 15 Uhr den sogenannten „Gratsattel“ erreicht hatten entschlossen sie sich, nicht mehr weiter zum Gipfel aufzusteigen und in Richtung Süden abzufahren. Im Zuge dessen fuhren die beiden Tourengeher in ein laut Polizei steiles, felsdurchsetztes Gelände ein. Dabei löste laut derzeitigem Erhebungsstand der an hinterer Position fahrende 41-Jährige eine Lawine aus, von der beide Männer mitgerissen wurden. Während der Ältere sich noch während des Abganges aus der Lawine retten konnte, wurde der jüngere Tourengeher über die gesamte Länge mitgerissen und verschüttet.

Nachdem der 47-jährige seinen Kameraden nicht sogleich finden konnte, setzte dieser einen Notruf ab. Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers konnte noch im Anflug zur Lawine den verschütteten Tourengeher lokalisieren und diesen sogleich bergen.

Nach notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der 41-jährige Tourengeher unter Reanimationsbedingungen zunächst in das Krankenhaus Zams geflogen und in weiterer Folge in kritischem Zustand in die Universitätsklinik Innsbruck überstellt. Der 47-Jährige zweite Tourengeher wurde unbestimmten Grades verletzt. (bfk, TT.com)