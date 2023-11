Ausgestorben geglaubte Wildkatzen in Kärnten gesichtet

Hermagor – Im Kärntner Gailtal sind zwei Wildkatzen in eine Fotofalle getappt. Wie die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt gaben, gelte diese Tierart in Österreich als ausgestorben, erobere aber wieder Lebensräume in naturnahen Wäldern. So auch in einem Bundesforste-Revier in Hermagor nahe des Presseger Sees. Die ÖBf würden sich bereits seit 2009 über die „Plattform Wildkatze“ für das heimische Wildtier engagieren, hieß es in der Meldung.