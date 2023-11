Demi Lovato in Ischgl, Weihnachtsmärkte und das Snowfest: Das ist am Wochenende los in Tirol

Die Vorweihnachtszeit hält in Tirol Einzug und mit ihr öffnen am Wochenende auch zahlreiche Weihnachtsmärkte. Die Highlights unter ihnen haben wir in den Events aufgelistet. Außerdem eröffnet US-Superstar Demi Lovato die Skisaison in Ischgl, in Innsbruck findet die Spielaktiv statt und in Mieiming laufen die Tuifl auf. Auch sonst hat das Wochenende einiges auf Lager.

📅 FREITAG (24. November)

Ausstellung „Fenster“ von Alois Fasching in Hopfgarten

Am Freitag um 19 Uhr lädt die „Galerie in der Mitte“ zur Vernissage der Lois-Fasching-Ausstellung „Fenster“. Der Dölsacher Bildhauermeister, geboren 1957, ist für seine Skulpturen zu historischen Themen und Persönlichkeiten auch international bekannt. „Fenster“ läuft bis Anfang März. Mehr Infos HIER.

Haller Adventmarkt

Am Freitag um 15 Uhr klappen die Standler am Haller Adventmarkt erstmals die Luken ihrer Markthütten hoch. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Christian Margreiter und TVB-Obmann Werner Schiffner folgt um 17 Uhr auf der Märchenbühne. Geöffnet ist der Markt dann jeweils Wochentags von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Zu den Attraktionen zählen neben einem dichten Rahmenprogramm auch wieder ein Streichelzoo oder eine Schlittschuhbahn. Mehr dazu HIER.

Die Eröffnung des Haller Adventmarktes findet am Freitag um 17 Uhr statt. © GERHARD FLATSCHER

Pen & Paper Spieleabend in Innsbruck

Der Verein Rollenspiel Innsbruck und Tirol lädt am Freitag in der Stadtbibliothek in der Amraser Straße zu einem spannenden Spieleabend, der verspricht, eine magische Reise voller Fantasie, Kreativität und spannender Herausforderungen zu werden. Nach einem Vortrag über die Geschichte des Rollenspiels erwartet die BesucherInnen eine interaktive Promo-Runde, bei der ihr auf humoristische Weise die Besonderheiten des Pen & Paper Rollenspiels kennenlernen können. Beginn ist um 17 Uhr, alles Weitere dazu HIER.

Rattenberger Adventsmarkteröffnung

Am Freitag wird in Rattenberg der alljährliche Adventsmarkt eröffnet. Aber im mittelalterlichen Rattenberg wird der Advent überraschend anders gefeiert. Ohne die üblichen Weihnachtsmarktstände, dafür mit ganz viel Kerzenschein, wärmenden Feuerstellen und einem besonderen Wein. Mehr dazu HIER.

Heinz Zak. Tirol – „Magie der Berge“ in Prägraten

Der Ausnahmekletterer und -fotograf Heinz Zak zeigt am Freitag in Prägraten die magische Schönheit Tirols. Bei „Tirol – Magie der Berge“ nimmt er seine ZuseherInnen mit in die Bergwelt Tirols und lässt sie an dem Zauber teilhaben, den er in vielen Stunden in den Bergen erlebt hat. Mehr dazu HIER.

Gery Seidl in Telfs

Gery Seidl kommt mit seinem neuem Programm „BeziehungsWEISE“ am Freitag in den Stadtsaal in Telfs. Karten gibt es HIER.

Schwazer Adventsmarkt

Die Adventszeit wird in Schwaz traditionell mit viel Live-Musik begangen. Aber auch für die leisen Bräuche, wie das feierliche Entzünden der Adventskerzen, ist viel Raum auf dem zentralen Maximilianplatz. Die große Eröffnung findet am Freitag um 16 Uhr statt. Mehr dazu HIER.

Eröffnung Lienzer Adventmarkt

Auch in Osttirol wird am Freitag die Weihnachtszeit willkommen geheißen. Größter Blickfang ist auch dieses Jahr wieder das Rathaus der Stadt, deren Fenster sich in die Türchen eines überdimensionalen Adventskalender verwandeln. Jeden Abend um 18.40 Uhr öffnet sich ein neues Fenster und ein Kunstwerk kommt zum Vorschein. Alle Infos gibt es HIER.

G`wandmarkt in der Innsbrucker Markthalle

In der Innsbrucker Markthalle West steht am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr alles unter den Begriffen teilen, reparieren, wiederverwenden, recyceln und voneinander lernen. Beim G'wandmarkt kann man Objekte reparieren lassen oder etwas Alten einen neuen Look verpassen. Mehr dazu HIER.

Weihnachtsmarkt in Kufstein

An gleich zwei Orten wird in Kufstein die Weihnachtszeit gefeiert. Sowohl im Kufsteiner Stadtpark als auch bei der Festung Kufstein wird ab dem Wochenende vorweihnachtliche Stimmung verbreitet. Der Weihnachtsmarkt im Stadtpark öffnet am Freitag um 14 Uhr. Auf der Festung Kufstein geht es am Samstag ab 11 Uhr los. Dort findet der Weihnachtsmarkt jeweils bis zum 24. Dezember an den Wochenenden statt. Infos gibt es HIER.

Gernot Kulis „Herkulis“ in Lienz

Der österreichische Comedian und Kabarettist Gernot Kulis kommt mit seinem Programm „Herkulis“ am Freitag nach Lienz. Der Comedyabend beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es HIER.

Thwaigt Village im Volkshaus Wörgl

Am Freitag lädt die Cover-Rockband Thwaigt Village zu ihrem traditionellen Jahreskonzert im Volkshaus in Wörgl ein. Ab 21 Uhr präsentiert die Band wieder Rock und Blues-Cover von Gruppen wie Deep Purple, King King, Lynyrd Skynyrd, Toto, Aerosmith und vielen anderen mehr. Mehr dazu HIER.

Christkindlmarkt in St. Nikolaus

Auch dieses Jahr eröffnet der Christkindlmarkt in St. Nikolaus wieder seine Pforten. Die liebevoll gestalteten Stände laden dazu ein, die Weihnachtszeit „wie sie damals war“ zu erleben. Der Hans-Brenner-Platz wird zum Treffpunkt mit besinnlicher Musik. Feierlich eröffnet wird der Markt am Freitag um 17 Uhr. Mehr dazu HIER.

Christkindlmarkt in Wilten

Auch in Wilten öffnet der jährliche Christkindlmarkt am Freitag seine Türen. Zur Eröffnung um 17 Uhr spielt die Innseit´n Big Band auf. Mehr Infos zum Programm an allen Tagen HIER.

Weinzettl & Rudle - 5 Sterne Beziehung… & andere Märchen in Wörgl

Das Duo Weinzettl & Rudle kommt mit ihrem neuen Programm 5 Sterne Beziehung… & andere Märchen nach Wörgl. Beginn ist im Komma um 20 Uhr. Karten gibt es HIER.

Workstation Fest 2023 in der p.m.k.

Drei Bands aus Innsbrucks Proberaum Community zeigen an diesem Abend, was aktuell in der Szene los ist. Musik zwischen Black Metal, Punk und Pop. Ein Abend für alle Generationen und Szenen! Es treten auf: GalgenGesang, The Sweet Janes und Emergency Nails. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Weihnachtsmärkte in Tirol Alle Informationen und Öffnungszeiten der acht Christkindlmärkte von „Advent in Tirol“ gibt es unter www.adventintirol.com ⭐Bergweihnacht Innsbruck Altstadt und Marktplatz: 15. Nov. bis 23. Dez., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr);

Maria-Theresien-Straße: 25. Nov. bis 6. Jän., tägl. 11 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr), 24. Dez. bis 15 Uhr, 31. Dez. bis 19 Uhr;

Hungerburg: tägl. 24. Nov. bis 6. Jän., Mo bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa, So und feiertags 12 bis 19 Uhr, 24. Dez. 12 bis 15 Uhr, 31. Dez. 12 bis 17 Uhr, ab 25. Dez. Sa, So und feiertags nur bis 18 Uhr.

St. Nikolaus: 24. Nov bis 31. Dez. tägl. 16 bis 21 Uhr;

Wilten: 24. Nov bis 22. Dez. tägl. 16 bis 20 Uhr ⭐St. Johanner Weihnachtsmarkt Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 01.12.2023 - 24.12.2023. An den vier Adventswochenenden, Fr bis So, ab 12 Uhr, am 24.12. ab 10 Uhr ⭐Weihnachtsmärkte in Seefeld Seefelder Weihnachtsmarkt: 1. Dez. bis 6. Jän., tägl. 14 bis 21 Uhr;

Leutascher Museumsadvent und Christkindlmarkt: 03., 10. und 17.12. ab 15 Uhr ⭐Rattenberger Advent Jeden Freitag, Samstag & Sonntag von 24.11.2023 - 17.12.2023; Fr ab 16 Uhr, Sa ab 13.30 Uhr, So ab 15 Uhr ⭐Haller Adventmarkt 24.11.2023 - 23.12.2023; Mo-Fr 15 bis 20 Uhr; Sa 10 bis 20 Uhr; So 13 bis 20 Uhr; 8. Dez. 10 bis 20 Uhr; Gastrostände haben tägl. bis 21 Uhr geöffnet ⭐Weihnachtsmarkt Kufstein Weihnachtsmarkt im Stadtpark: 24. Nov. bis 23. Dez., Mi bis Fr 16 bis 20 Uhr, Sa/So und Feiertag 14 bis 20 Uhr, Mo/Di Ruhetag

Weihnachtszauber auf der Festung Kufstein: 25. Nov. bis 17. Dez., jeweils Sa und So 11 bis 19 Uhr ⭐Schwazer Adventmarkt 24.11.2023 - 23.12.2023; geöffnet an allen Wochenenden von Fr bis So sowie am 4. und 7. Dezember, 16 bis 21 Uhr (sonntags und 04.12. bis 20 Uhr) ⭐Achensee Weihnacht Pertisau, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag & Sonntag von 23.11.2023 - 17.12.2023

📅 FREITAG bis SONNTAG (24. bis 26. November)

Euroantik in Innsbruck

Stöbern, Entdecken und Feilschen heißt es ab Freitag im Innsbrucker Congress. Denn die Euroantik, einer der traditionsreichsten Messen des Landes, feiert ihre 60. Auflage. LiebhaberInnen und SammlerInnen von Antiquitäten und Altwaren finden dort zahlreiche Schmuckstücke und Kostbarkeiten. Rund 120 Ausstellende aus 10 Nationen bieten auf der Euroantik ihre kostbarsten Schätze feil. Alles weitere dazu HIER.

SammlerInnen und Antikfans kommen bei der 60. Auflage der Euroantik in Innsbruck auf ihre Kosten. © Congress Messe Innsbruck/Heinz Stanger

Biene Maja – Musical im Landesjugendtheater Innsbruck

An allen drei Wochenendtagen ab 15 Uhr findet im Landesjugendtheater eine Theateraufführung mit Biene Maja statt. Ein Musical für Kinder und Erwachsene über eine rebellische Biene, die Freunde auf der Wiese und im Wald findet und eine kühne Tat vollbringt, um zurück in den Bienenstock zu gelangen. Mehr Infos.

SnowFest in Innsbruck

Ende November geht das SnowFest heuer in die zweite Runde. Das Spektakel findet von Freitag bis Sonntag erneut vor dem Tiroler Landestheater statt. Beim SnowFest wird die bunte Vielfalt des Wintersports in all seinen Facetten bei freiem Eintritt gefeiert. Sportliche Highlights sind der renommierte Rock A Rail Snowboard Contest und der DownTown StreetSki Contest mit Snowboardern und Freeskiern aus aller Welt. Mehr Infos und das komplette Programm gibt es HIER.

Drei Tage lang wird der Vorplatz des Innsbrucker Landestheaters wieder zum Mekka für Wintersportbegeisterte. © Böhm Thomas

Spielaktiv im Congress Innsbruck

Drei Tage lang stehen in Innsbruck Spaß, Spannung und Action im Mittelpunkt. Seien es ein virtueller Escape Room, Trampoline, ein Airparc oder klassische Brettspiele sowie Spiele-Neuheiten. Das ganze Wochenende über gibt es bei der Spielaktiv, der Familienfreizeit- und Spielemesse des Landes Tirol, einiges zu erleben. Mehr als 1000 Brett-, Gesellschafts-, Bewegungs- und Kartenspiele werden täglich von 9 bis 18 Uhr in der Messe Innsbruck präsentiert. Am Kinder- und Jugendtag am Freitag ist der Eintritt für unter 18-jährige frei. Alles weitere dazu gibt es HIER.

Der Spieltrieb steht am Wochenende bei der Spielaktiv im Mittelpunkt. © Land Tirol/Die Fotografen

📅 SAMSTAG (25. November)

„Top of the Mountain Opening Concert“ in Ischgl mit Demi Lovato

Die amerikanische Entertainment A-Liga im Tiroler Schnee: Popsängerin und Schauspielerin Demi Lovato wird am 25. November die Wintersaison in Ischgl eröffnen und beim „Top of the Mountain Opening Concert“ ordentlich einheizen. Die 31-Jährige wird unter anderem Hits wie „Heart Attack“, „Sorry Not Sorry“ oder den Ohrwurm „Cool for the Summer“ zum Besten geben. Der Konzert-Eintritt ist im Tagesskipass inkludiert und kostet am Veranstaltungstag 85 Euro. Der Skibetrieb startet in der Silvretta Arena bereits am 23. November 2023. Das Konzert startet um 18 Uhr am Parkplatz der Silvrettabahn. Alle Infos dazu HIER.

Tiroler Kurzfilmfestival in Wörgl

Am Samstag rollt der Verein „Wörgler Lichtspiele“ erneut den roten Teppich für Cineasten aus und lädt zum Tiroler Kurzfilmfestival. Gezeigt werden zehn Kurzfilme – sie wurden von einer Jury aus 30 internationalen Einreichungen ausgewählt. Neben der Jury kürt auch das Publikum vor Ort seinen Favoriten. Einlass ist um 19.30 Uhr im Cineplexx Wörgl (im M4), die Vorführungen beginnen um 20 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkassa, Infos HIER.

Das Tiroler Kurzfilmfestival gibt es seit 2013. Heuer findet es zum zweiten Mal im Cineplexx statt. © Spielbichler

Mieminger Tuifllauf

Am Samstagabend sind in Mieming wieder die Teufel los. Der Mieminger Tuifllauf gehört traditionell zu den Großereignissen am Mieminger Plateau. Um etwa 17 Uhr ziehen die Engel ein, bevor um 18 Uhr das Höllenspektakel beginnt. Alles Weitere dazu HIER.

Es kracht in Tracht am Amraser Plattlerball

Am Samstag heißt es wieder: Es kracht in Tracht am Amraser Plattlerball im Gemeindesaal Amras. Für gute Unterhaltung sorgen „Die 4 Tiroler“ sowie die Aktiven des Trachtenvereins „Die Amraser“. Los geht's um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Krampusrummel am Achensee

Der Krampusrummel der Mauracher SeeTeufel erwartet am Samstag alle BesucherInnen mit spektakulären Shows zahlreicher Gastgruppen. Beginn ist um 17 Uhr. Alle Infos HIER.

„Overdrive Metal Night II“ in Kramsach

Am Samstag findet in Kramsach die zweite Ausgabe der „Overdrive Metal Night“ statt. Mit dabei sind erneut vier Metal-Bands, die ab 18 Uhr im Volksspielhaus für eine rockige Stimmung sorgen. Auch dabei sind die Zillertaler-Combo Klaubauf, die Pfundser Band Jesajah und Skyshape aus Strass und als Headliner-Slot die Oberländer Thrash-Veteranen von Silius. Karten gibt's HIER.

Sautner Kathreinelar in Sautens

Die Sautner Kathreinelar feiern zu Ehren der Heiligen Katharina am Samstag mit einer Dorfrunde und läuten somit die Kathreinelarzeit ein. Gestartet wird die Dorfrunde um 18 Uhr am Parkplatz vom Mini-M. Es werden auch Getränke und Glühwein ausgeschenkt. Der Höhepunkt findet am Samstag darauf mit dem Kathreinelar Lauf im Kalkofen Sautens statt.

Poetry Slam im Stromboli

November-Nebelschwaden können einem ganz schön aufs Gemüt schlagen. Wie gut, dass beim herbstlichen Stromboli-Poetry-Slam die Sonne aufgeht. Unter der Leitung von Slam-Meister Martin Fritz werden wieder zahlreiche SlammerInnen ihre Texte zum Besten geben. Mehr Infos HIER.

Aktionstag „16 Tage gegen Gewalt“ in Innsbruck

Im Rahmen der länderübergreifenden Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ organisiert die Frauen*Vernetzung jährlich einen Aktionstag. Dieses Jahr unter dem Motto „Wir teilen den Schmerz, wir teilen die Wut“. Der Aktionstag beginnt um 12 Uhr bei der Innsbrucker Annasäule, die Demonstration startet um 16 Uhr. Mehr dazu HIER.

📅 SONNTAG (26. November)

Peter & der Wolf: Ein musikalisches Märchen in Innsbruck

Das „Innsbrucker Holzbläserquintett“, das überwiegend aus Solobläser und -bläserinnen des Tiroler Symphonieorchesters besteht, erzählt das Märchen des mutigen Peter, der einen Wolf fängt. Seit vielen Generationen begeistert das musikalische Märchen von Sergej Prokofiew sowohl kleine als auch große Theatergänger und -gängerinnen und ist zu einem unbestrittenen Klassiker unter den musikalischen Inszenierungen geworden. Karten gibt es HIER.

Frau Holle und der Weihnachstmann in Wörgl

Im Volkshaus Wörgl wird am Sonntag ab 16 Uhr ein vergnügliches Märchen für Jung und Alt aufgeführt. Seit vielen Jahren hat es an Heiligabend nicht geschneit, obwohl fast auf jedem Wunschzettel der Wunsch nach weißen Weihnachten steht. Weihnachtswichtel Edda ist verzweifelt, denn der Weihnachtsmann ist kaum kooperationsbereit. Er liegt seit Jahrzehnten im Streit mit Frau Holle. Beide reden nicht miteinander. Goldmarie und Edda suchen nun nach einer Lösung, um den Streit endlich beizulegen. Wird es den Beiden gelingen, den Wunsch von weißen Weihnachten zu erfüllen? Mehr Infos gibt es HIER. (TT.com)