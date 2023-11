33-Jähriger bei Paragleit-Absturz in Schwendau tödlich verunglückt

Schwendau – Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang kam es am Donnerstag in Schwendau. Gegen Nachmittag unternahm ein 33-jähriger Österreicher gemeinsam mit einem Kollegen eine Hike&Fly-Tour und startete dazu im Bereich des Landeplatzes neben der Horbergbahn in Schwendau. Nachdem die Männer gegen 14.20 Uhr auf einer Höhe von etwa 1120m den Startplatz „Perler“ in Hippach/Hochschwendberg erreicht hatten, flogen sie mit ihren Gleitschirmen wieder in Richtung Landplatz neben der Horbergbahn in Schwendau retour.