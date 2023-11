Tiroler Volksschauspiele bringen "Todsünden"-Da capo

Die Tiroler Volksschauspiele in Telfs bringen in der kommenden Spielsaison von 6. Juli bis 17. August 2024 eine "Neuaufnahme" der letztjährigen Hauptproduktion "7 Todsünden", sowie zwei weitere Theaterproduktionen. Als "roter Faden" wird sich dabei das Thema "Recht und Gerechtigkeit" durch die Spielzeit ziehen, verrieten die Volksschauspiele-Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Telfs. Neues Hauptstück ist "Der zerbrochne Krug" von Heinrich von Kleist.