Bislang Unbekannte brachen in einem Mehrparteienwohnhaus in Innsbruck in insgesamt sieben Kellerabteile ein und stahlen verschiedene Gegenstände. Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstagabend. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Weitere Erhebungen sind im Gange. (TT.com)