Der Memoire-Ring im neuen Look

Die neue Version des beliebten Schmuckstücks bietet einen modernen Look und greift ein aktuelles Zeitgefühl auf: den Wunsch nach einem zurückhaltenden Luxus.

Dieses neue Stilempfinden wird perfekt auf den Punkt gebracht von braunen Diamanten. Ihre natürliche Ausstrahlung und ihr warmer, intensiver Farbton stehen für einen neuen, privaten Luxus, der sich vor allem an die Trägerin oder den Träger selbst richtet. Schmuckstücke mit braunen Diamanten lassen sich deshalb hervorragend auch als tägliche Begleiter einsetzen, um rund um die Uhr mit ihrer außergewöhnlichen Schönheit zu verzaubern.

Der Memoire-Ring ist mit braunen Diamanten in unterschiedlichen Größen erhältlich.

Mit über 100 Jahren Geschichte, höchster Qualität Made in Germany und Aufsehen erregendem Design vereint Leo Wittwer traditionelle und moderne Werte auf schönste Weise.

Trendbewusste Frauen und Männer in aller Welt schätzen die Entwürfe des Hauses genauso wie Liebhaberinnen und Liebhaber klassischer Schmuckstücke. Hierbei steht Diamantschmuck im Fokus des Familienunternehmens: Die Bandbreite reicht von außergewöhnlichen Entwürfen mit ungeschliffenen Diamanten bis hin zu exklusiven Unikaten, an denen seltene Diamanten von beeindruckender Größe und in unterschiedlichsten Farben ihre ganze Schönheit offenbaren.