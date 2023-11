Drei Männer bei Schlägerei in Neustift im Stubaital verletzt

Mehrere Personen gerieten in der Nacht auf Freitag in einem Lokal aneinander. Drei Männer (45, 35 und 39) wurden dabei verletzt.

Neustift im Stubaital – Bei einer Rauferei in einem Lokal in Neustift wurden drei Männer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag kurz nach 2 Uhr früh. Zwei Österreicher und fünf ausländische Gäste gerieten laut Polizei aneinander. Dabei wurden ein 45-jähriger Brite, ein 35-jähriger Italiener und ein 39-jähriger Österreicher verletzt und mussten ärztlich versorgt werden.