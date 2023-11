Biathlonstars fiebern Heimweltcup in Hochfilzen entgegen

Im schwedischen Östersund fällt heute der Startschuss zum Weltcupauftakt. Nur knapp zwei Wochen später steht, mit dem Weltcup in Hochfilzen von 8. bis 10. Dezember, für die rot-weiß-roten Loipenjäger bereits das erste große Highlight auf dem Programm. Mit dem Sprint der Herren und Damen am Freitag sowie den beiden Verfolgungsrennen am Samstag und den Staffelbewerben am Sonntag wartet auf die heimischen Biathlonstars ein geballtes Wettkampfprogramm.

Die Vorbereitungen für die Saison sind, nicht zuletzt aufgrund der perfekten Trainingsbedingungen im top-modernen nordischen Zentrum Hochfilzen, optimal verlaufen. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Lisa Hauser, Felix Leitner und Co. „Der Heimweltcup in Hochfilzen ist immer etwas Besonderes. Die Stimmung im Stadion und entlang der Strecke mit den vielen Fans ist einfach genial und gibt nochmal extra Motivation. Mein Ziel wäre es schon, in dieser Saison wieder Mal aufs Podest zu laufen. Ein Podium mit der Staffel würde mir auch richtig taugen. Im letzten Winter waren wir ja schon ganz knapp dran und wer weiß, vielleicht klappt es ja genau in Hochfilzen“, freut sich Lisa Hauser. Beste Voraussetzungen also für packende Bewerbe um Top-Platzierungen und spannende Rennen für die Fans.