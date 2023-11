RTL plant „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ für Kinder

Im Zentrum steht eine Gruppe Jugendlicher in der Hauptstadt. Es geht zum Beispiel ums Skaten und die erste Liebe.

Köln – Super RTL und RTL+ starten nächstes Jahr einen Ableger der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) für Kinder. Das teilte die Sendergruppe am Freitag der dpa mit. 26 Folgen werden demnächst in Berlin gedreht. Im Zentrum steht eine Gruppe Jugendlicher in der Hauptstadt. Es geht zum Beispiel ums Skaten und die erste Liebe.