Firstfeier für die neue Zentrale der Tiroler Versicherung

Innsbruck – Im Spätsommer 2022 rollten im Zentrum von Innsbruck die Bagger auf: An der Ecke Wilhelm-Greil-Straße/Gilmstraße fiel der Startschuss für den Neubau der Zentrale der Tiroler Versicherung. Am Donnerstag wurde nun zur Firstfeier geladen. Baufirmen, VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft und andere Gäste konnten sich am Dach des Gebäudes ein Bild machen, darunter Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi und Landeshauptmann Anton Mattle.