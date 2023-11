In Linz startet für die WSG Tirol der Bundesliga-Schlusssprint

Wattens – Die WSG Tirol kehrt am Wochenende zurück. Und zwar nicht nur in den Liga-Alltag, sondern auch in die Außenseiterrolle. Denn nach dem Befreiungsschlag (5:1 gegen Altach) und dem souveränen Test-Auftritt (6:0 in Bregenz) während der Länderspielpause hängen die Trauben auswärts beim LASK (Samstag 17 Uhr, live TT.com-Ticker) natürlich wieder ziemlich hoch. „Viel mehr Außenseiter geht ja eigentlich kaum“, lachte Trainer Thomas Silberberger, im Wissen, dass der Kader der Linzer so viel Qualität ausstrahlt, dass die WSG eigentlich keine Chance hat.