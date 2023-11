Sprayer in Kitzbühel unterwegs: Polizei bittet um Hinweise

Kitzbühel – Die Polizei sucht in Kitzbühel nach derzeit unbekannten Sprayern. Die Täter haben seit Anfang des Jahres mehrmals verschiedene Schriftzüge und Darstellungen an öffentlichen Orten angebracht. Darunter im Bereich Bahnhofplatz, Sonnental und an teilweise gut einsehbaren Örtlichkeiten.