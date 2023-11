Putin: Westen darf kein Monopol bei Künstlicher Intelligenz haben

Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor einem Monopol des Westens bei Künstlicher Intelligenz (KI/AI) gewarnt. Für die Menschheit beginne in allen Lebensbereichen ein neues Kapitel, sagte Putin am Freitag auf einer KI-Konferenz in Moskau. Nach seiner Darstellung blenden einige westliche Suchmaschinen und generative KI-Modelle die russische Sprache und Kultur aus oder unterdrückten sie sogar.