50-Jähriger krachte in Telfs mit Auto gegen Mauer: Zwei Kinder verletzt

Aufgrund eines medizinischen Notfalls dürfte ein Autofahrer am Freitag von der Mieminger Straße abgekommen sein. Der Mann und seine beiden Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht.

Telfs – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag in Telfs. Ein 50-jähriger Autofahrer fuhr mit seinen Kindern (12 und 13 Jahre) auf der Miemingerstraße, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Straße aabkam. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in weiterer Folgen gegen eine Mauer.