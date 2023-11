Kleinschule im Weiler Haimingerberg wird gebaut

Die Volksschule und der Kindergarten in Haimingerberg werden neu gebaut. Dorfchefin warnt vor zu hohen Kosten.

Haiming – Es wäre nicht Haiming, wenn es zwischen BM Michaela Ofner und der Mehrheits-Opposition unter VBM Christian Köfler nicht reiben würde. Auch wenn sich alle Mandatare in einem einig sind: Die Volksschule und der Kindergarten am Haimingerberg sind sanierungsbedürftig, geschlossen, und es muss etwas geschehen. Worin man sich allerdings nicht einig war: Nach Vorliegen der Kostenschätzung für den Neubau kommt das gekürte Siegerprojekt auf 6,4 Millionen Euro. Die Bürgermeisterin hätte gerne noch bis Dezember zugewartet, um etwaige Kostenreduktionen zu suchen. Die Opposition begehrte aber schon am Donnerstag Grundsatzbeschluss, Baubeginn und Budgetierung – und setzte sich dabei mit 11:6 durch.