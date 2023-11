Schneefahrbahn: Lkw rutschte in Mieming über Straßenrand hinaus und kippte um

Mieming – Ein 33-jähriger Lkw-Lenker hat am Samstag gegen 6.30 Uhr in der Früh auf einer schneebedeckten Straße in Mieming die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Das Schwerfahrzeug kam ins Rutschen und geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus, wo es umkippte und im angrenzenden Feld landete. Der Rumäne blieb unverletzt, er konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen.