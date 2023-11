Großeinsatz auf 1600 Metern: Berghotel am Kärntner Nassfeld steht in Flammen

Hermagor – In einem noch geschlossenen Hotel am Nassfeld ist Samstagfrüh ein Brand ausgebrochen. Ersten Angaben des Bezirkskommandos Hermagor befanden sich keine Personen in den 40-Betten-Haus. Rund 170 Feuerwehrleute waren am Ort des Geschehens, um den im Bereich des Dachstuhles ausgebrochenen Brand zu löschen. Der Einsatz gestalte sich aufgrund der Lage und des Windes schwierig und werde noch mehrere Stunden andauern, schilderte Brandinspektor Florian Jost gegenüber der APA.