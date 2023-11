Spitzenkandidaten der Tiroler Grünen bei der Nationalratswahl bestätigt

Innsbruck – Die grünen Nationalratsabgeordneten aus Tirol, Barbara Neßler und Hermann Weratschnig, gehen als "Doppelspitze" auf den Listenplätzen 1 und 2 ihrer Landespartei in die Nationalratswahl 2024. Das ist das Ergebnis der Online-Wahl unter den Mitgliedern, das am Samstag bei einer Landesversammlung in Hall verkündet wurde. Die Zustimmung lag bei 88 Prozent, so die Tiroler Grünen in einer Aussendung.