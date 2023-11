Straßenbahn in Innsbruck musste wegen Auto notbremsen: 69-Jährige verletzt

Innsbruck – Wegen eines weißen Transporters musste am Samstagvormittag eine Straßenbahn an der Kreuzung Reichenauerstraße/Andechsstraße in Innsbruck eine Notbremsung einleiten. Durch das abrupte Stehenbleiben stürzte eine 69-jährige Frau in der Straßenbahn. Sie wurde mit Verletzungen an der Stirn und an den Rippen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.