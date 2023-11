Schneesturm fegte durch Tirol: Dach in Ellmau abgedeckt, Bäume stürzten in Kufstein auf Kaiserlift

Neben großen Mengen an Schnee kamen mit dem Wintereinbruch in Tirol heftige Windböen. Die Feuerwehren waren bei mehreren Einsätzen gefragt.

Ellmau, Kufstein – Der Wintereinbruch in Kombination mit stürmischen Windböen hinterließ in Tirol teils Spuren der Verwüstung. In Ellmau wurde das Dach eines Hauses abgedeckt, in Kufstein wurden mehrere Bäume entwurzelt und zumindest zwei Bäume stürzten auf das Tragseil des Kaiserlifts.