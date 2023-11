84-Jährige in Innsbruck von Linienbus erfasst und schwer verletzt

Innsbruck – Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Samstagnachmittag beim Innsbrucker Hauptbahnhof von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte die Frau gegen 17.30 Uhr die Fahrbahn am Südtiroler Platz in Richtung Norden überqueren wollen, als ein 36-Jähriger mit dem Bus gerade von einer Haltestelle in Richtung Süden losfuhr.