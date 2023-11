Raiders holten den Derbysieg gegen die Kufstein Towers

Innsbruck – Endlich ein Derby auf Augenhöhe, mag sich der neutrale Beobachter der Tiroler Basketball-Szene nach dem starken Saisonstart der Kufstein Towers denken. Und am Samstag wurde er im Derby bestätigt. Zur Halbzeit – Kufstein führte 35:32 – war das Spitzenspiel der zweiten Basketball-Liga noch auf Messers Schneide gestanden, ehe die Raiders im dritten Viertel davonzogen und letztlich vor 550 Zuschauern einen 77:64-Auswärtserfolg landeten. Vater des Sieges war Tihomir Vranjes mit 33 Punkten. Die Raiders von Trainer Amir Medinov zogen in der Tabelle wieder am Lokalrivalen vorbei und lachen von Tabellenplatz zwei. (TT)