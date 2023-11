14-Jährige in Sölden von Krampus in Bauch geschlagen, 19-Jährige in Imst durch Faustschläge verletzt

Sölden, Imst – Bei einem Krampusumzug am Samstag in Sölden ging einer der Krampusse auf eine 14-jährige Zuschauerin los. Laut Polizei versetzte der Maskierte der Jugendlichen kurz nach 18 Uhr einen Schlag in den Bauch, wodurch die 14-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Rettungskräfte brachten sie zum Arzt. Die Erhebungen zur Identifizierung des unbekannten Täters sind im Gange.