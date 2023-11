Brand in Innsbrucker Mehrparteienhaus löste Feuerwehreinsatz aus

Innsbruck – Der Brand eines Mehrparteienhauses in der Innsbrucker Wiesengasse hat am Samstag gegen 19.30 Uhr für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wo genau das Feuer in dem Gebäude ausbrach und was die Ursache war, steht noch nicht fest. Wie auf Fotos zu erkennen ist, schlugen die Flammen aber aus der Holzfassade im oberen Stockwerk.