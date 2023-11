Feuerwehreinsatz in Schwaz: Asche löste Brand auf Balkon aus

Schwaz – In einer Kartonschachtel zwischengelagerte Asche hat am Samstag beinahe einen Balkonbrand in einem Schwazer Mehrparteienhaus ausgelöst. Ein 56-Jähriger hatte die Asche dort deponiert. Er bemerkte kurz nach 22 Uhr den beginnenden Brand und schaffte es, ein Ausbreiten zu verhindern.