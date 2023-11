„Verhältnisse bleiben kritisch“: Neue Schneefront sorgt für massive Lawinengefahr in Tirol

Große Neuschneemengen lassen die Lawinengefahr auf Tirols Bergen massiv ansteigen. Besonders kritisch ist die Situation wie immer abseits der Pisten. Am Montag soll sich das Wetter beruhigen, bevor am Dienstag ein Tief für weiteren Schnee sorgt.

Innsbruck – Frau Holle hat nachgelegt: Nach neuerlichen Schneefällen in der Nacht präsentierten sich am Sonntag auch bisher unangetastete Teile Tirols in prächtigem Weiß. Dicke Flocken sorgten oberhalb von 1000 Metern stellenweise für den prognostizierten Meter Schnee – und selbst die Täler sind mittlerweile flächendeckend in winterliches Gewand gehüllt.

Lawinensituation „kritisch“

Die neue Schneefront ließ aber auch die Lawinengefahr weiter ansteigen. Der Lawinenwarndienst des Landes Tirol beschrieb die Situation am Sonntag in einer Aussendung gar als kritisch. „Die Gefährdung bezieht sich vor allem auf alpines Schneesportgelände. Mit der Intensivierung der Schneefälle sind zunehmend spontane Lawinen zu erwarten, dies besonders im Verlaufe der Nacht“, heißt es darin. Der Neuschnee und die dadurch entstehenden Triebschneeansammlungen können oberhalb der Waldgrenze sehr leicht ausgelöst werden. Vorsicht sei auch im Bereich der Waldgrenze geboten.

Zudem können Lawinen auch im Altschnee anbrechen und groß werden. Solche Gefahrenstellen liegen an Steilhängen aller Expositionen oberhalb von rund 2400 Metern. „Die Verhältnisse abseits der Pisten bleiben kritisch“, so der Lawinenwarndienst. Zudem seien Gleitschneelawinen möglich, vor allem an sehr steilen Grashängen in den Hauptniederschlagsgebieten.

Als „groß“ (Stufe 4) wird die Gefahr in der Silvretta-Region, der westlichen Verwallgruppe, den westlichen Lechtaler Alpen und den Allgäuer Alpen eingestuft. Auch nördlich von Innsbruck – im Mieminger Gebirge und westlichen Karwendel – ist höchste Vorsicht geboten. In vielen anderen Teilen Tirols herrscht weiterhin „erhebliche“ – und damit nicht zu unterschätzende – Lawinengefahr (Stufe 3).

Wie geht es mit dem Wetter weiter?

Laut Prognosen der Ubimet bleibt es am Sonntag vorerst noch recht winterlich, erst am Nachmittag soll der Schneefall dann aber langsam nachlassen. Die Temperaturen bleiben unverändert niedrig um den Gefrierpunkt herum.

Winterlich soll es auch in der neuen Woche weitergehen. Zwar wird am Montag eine leichte Beruhigung erwartet. Ein neues Tief soll aber schon ab Dienstag für neuen Schneefall in Tirol sorgen. (TT.com)

