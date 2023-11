Tiroler Kombinierer Lamparter erneut am Podest, Langläufer Vermeulen gelang Sensation

Johannes Lamparter stand nach Rang zwei am Samstag auch am Sonntag wieder am Podest. Der Weltcup-Titelverteidiger unterlag im Massenstartbewerb beim Auftakt in Ruka einmal mehr nur Jarl Magnus Riiber, der mit 153,5 Metern allen weit davonsegelte und überlegen seinen 59. Weltcupsieg feierte. Stefan Rettenegger sprang erstmals überhaupt als Dritter auf das Stockerl, womit die rot-weiß-roten Kombinierer ihren starken Start untermauerten.