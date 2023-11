Autotransporter geriet am Zirler Berg außer Kontrolle: Seefelder Straße war stundenlang blockiert

Zirl – Glück im Unglück hatte in der Nacht auf Sonntag ein 54-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Unfall am Zirler Berg. Bei winterlichen Straßenverhältnissen und im Dunkeln manövrierte der Mann einen Autotransporter mit neun geladenen Pkw die steile Seefelder Straße in Richtung Süden hinab. Nach einem Bremsversuch auf der rutschigen Fahrbahn verlor der Italiener die Kontrolle über das Schwerfahrzeug.