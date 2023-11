In Klagenfurt kreuzten am Sonntag die Amateur-Nationalteams von Österreich und Slowenien die Schwerter. In Michael Knoflach (Schwaz), Philipp Viertler und Paulo Rossetti (beide Silz/Mötz) waren auch drei Tiroler mit von der Partie, die nach rund einer Stunde ins Spiel kamen. Die Heim-Elf gewann durch ein Herrklotz-Tor knapp 1:0.