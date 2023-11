Das Salz der Alpen neu entdecken: Zu Besuch in Haller Salzmanufaktur

In ihrer Salzmanufaktur „Essenz der Alpen“ erweckt Johanna Jenewein in Hall die uralte Tradition des Pfannensiedens wieder zum Leben. Statt Mikroplastik sollen ihre Tischsalze wichtige Spurenelemente enthalten.

Ein leises Klirren ist zu hören, als Johanna Jenewein behutsam mit ihren Händen durch den mit Salz gefüllten Korb fährt. Sie hebt einige der schneeweißen Kristalle hoch, spreizt ihre Finger und lässt sie wieder nach unten rieseln. Es klirrt wieder, nur ganz leise. Doch in der sonst so stillen Manufaktur in Hall hört man den feinen Klang ganz deutlich.