Auf der Flucht in die Salzach gesprungen: Mann musste reanimiert werden

Werfen/Tenneck – Die Wasserrettung und die Feuerwehr haben Sonntagmittag zwischen Werfen und Tenneck einen Mann aus der Salzach gerettet. Der Mann flüchtete zuvor von der Polizei und sprang in das eiskalte Wasser. Er wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber nach Salzburg ins Unfallkrankenhaus geflogen, bestätigte eine Sprecherin der Polizei Salzburg.

Um kurz nach 11.00 Uhr wollte die bayrische Landespolizei den Mann in seinem Auto anhalten. Er flüchtete jedoch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Walserberg nach Österreich auf die Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach. Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet. An der Abfahrt Hallein verließ der Lenker die A10 und die Polizei verlor ihn vorübergehend aus den Augen.