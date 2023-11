Wifo-Chef fordert Pensionsreform ohne Tabus und Schnellschüsse

Gabriel Felbermayer will eine tabulose Diskussion über das Pensionssystem. Die Ausfallhaftung des Staates steigt.

Wien – Wie sicher ist das Pensionssystem? Und braucht es Reformen, um tragfähig zu bleiben? Diese Frage stellt sich nicht zuletzt angesichts jüngster Zahlen: In den kommenden Jahren steigen die Kosten stark an. Allein für das Budget 2024, das der Nationalrat vorige Woche beschlossen hat, rechnet Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) mit einem Anstieg der Pensionsausgaben – inklusive der für die Beamten – um vier Milliarden Euro auf 29,5 Milliarden Euro.

Gabriel Felbermayer, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, drängt angesichts dieser Zahlen auf ein Nachdenken über Reformen. Andernfalls drohe der finanzielle Spielraum für andere Vorhaben kleiner zu werden, warnte er am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Felbermayer: „Je mehr uns die Pensionsdynamik davonläuft, desto weniger haben wir die Chance, die Abgabenlast runterzubringen.“

Dieser Bedarf wird steigen. Zumindest erwartet das die sozialpartnerschaftlich besetzte Alterssicherungskommission. Das Gremium hat vorige Woche seine aktuelle Mittelfrist-Prognose vorgelegt. Inhalt ist der Zeitraum bis zum Jahr 2028. Vor allem in den Jahren bis 2025 ist ein starkes Plus zu erwarten. Ein Grund dafür sind die wegen der Inflation vergleichsweise hohen Pensionsanpassungen. Außerdem gehen derzeit viele „Babyboomer“ in Pension.